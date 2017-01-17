Сможет ли Лукашенко примирить в Минске Восток и Запад

По плечу ли белорусской дипломатии столь амбициозные планы?

Белорусские власти намерены не только сохранить за Минском статус переговорной площадки по разрешению конфликта в Украине. Они надеются запустить миротворческий процесс для урегулирования отношений между Востоком и Западом.

Все дороги ведут на минскую площадку?

Старший аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS) Денис Мельянцов подчеркивает, что создавая переговорную площадку в Минске, белорусские власти преследовали две основные цели.

— Чтобы на нас не давила Россия, требуя признать Крым российским, и чтобы улучшить свой имидж на Западе. Обе задачи были реализованы блестяще, – полагает аналитик.

Однако, как считают эксперты Завтра твоей страны, в текущем году от официального Минска могут потребовать более четко определить позицию в отношении конфликта в Украине.

Голосование Беларуси в ноябре 2016 года против принятия резолюции Генассамблеи ООН, в которой обсуждалась ситуация с правами человека в оккупированном Крыму, определило неоднозначный характер белорусско-украинских отношений. Подобное случалось в 2014 году.

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