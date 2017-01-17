Центр – Юстасу: Российские власти готовят смену существующего строя в Беларуси

Центр стратегических и внешнеполитических исследований (белорусская неправительственная исследовательская организация) опубликовал открытую версию доклада «Односторонние действия Российской Федерации в отношении Республики Беларусь в 2017 году». Аналитики полагают, что в течение января-октября Кремль с высокой вероятностью предпримет действия по насильственной смене существующего в нашей стране строя.

Авторы доклада Арсений Сивицкий (директор Центра) и Юрий Царик (руководитель программы российских исследований) отметили 8 пунктов, которые свидетельствуют о кризисе в белорусско-российских отношениях, в том числе:

давление РФ с целью размещения своих войск на территории Беларуси;

«не согласованный с белорусской стороной план Москвы по отправке в Беларусь в 2017 году 4162 вагонов с грузами военного назначения (в 20 раз больше, чем во время учения «Запад-2013»), что косвенно свидетельствует об односторонних приготовлениях к мероприятиям стратегического развёртывания вооруженных сил Российской Федерации на белорусской территории»;

нефтегазовый конфликт.

По мнению экспертов, Россия будет стремиться к обеспечению полного военно-политического контроля российской стороны над Беларусью. Этому способствуют:

ослабление ЕС и смена власти в США;

«продолжающийся рост силового фактора во всех сферах жизни российского государства и общества»;

низкие ожидания со стороны российского истеблишмента относительно готовности Александра Лукашенко пойти на необходимые Москве уступки в сочетании с высоким уровнем зависимости Беларуси от РФ во многих сферах жизнедеятельности.

Сивицкий и Царик пришли к следующему выводу:

«В настоящее время вероятность того, что российское руководство примет (или приняло) решение о провоцировании внутреннего конфликта и/или насильственной смене конституционного строя в Республике Беларусь, является высокой».

Как Кремль может осуществить эти планы

Эксперты видят два наиболее вероятных предлога, которые Москва может использовать для обоснования своего вмешательства:

«действующее руководство Республики Беларусь якобы стало жертвой выступлений «прозападной националистической оппозиции», а Российская Федерация, вмешиваясь в ситуацию, «содействует восстановлению законной власти и конституционного порядка».

«действующее руководство Республики Беларусь само отвернулось от России и стало союзником Запада против Москвы. В таком случае Российская Федерация будет просто защищать свои национальные интересы».

Сивицкий и Царик анализируют политические активы РФ в Беларуси. Аналитики обращают внимание, что российская сторона резко активизировала работу с ультраправыми элементами в нашей стране, чему способствует в том числе противоречивая политика белорусских силовых ведомств в отношении фанатских группировок.

В качестве примера информационной операции прикрытия, легендирующей возможные выступления ультраправых радикальных элементов под контролем российской стороны, приводится следующий факт.

«В связи с запретом на въезд в Республику Беларусь гражданину Германии Петеру Лизенгангу пророссийскими ресурсами в Беларуси были осуществлены информационные вбросы, в которых утверждалось, что он «под руководством немецких спецслужб» якобы осуществлял агентурную работу в фанатском сообществе Беларуси в целях последующего использования соответствующих элементов для дестабилизации общественно-политической обстановки в Республике Беларусь.

Изучение первоисточников, однако, показывает, что проект П.Лизенганга осуществлялся под эгидой Русско-немецкого общества, пользующегося лояльным отношением российских властей (несмотря на общее ужесточение законодательства в отношении некоммерческих организаций и «иностранных агентов» в России). Наряду с белорусскими и украинскими в нём принимали участие фанатские группы из России, которые, как и ультрарадикальные националистические организации, находятся под тщательным контролем российских спецслужб.

Проекты П.Лизенганга, таким образом, вероятней всего, представляют собой совместную инфраструктуру работы с радикальными элементами гражданского общества Беларуси и Украины российских и немецких спецслужб. Данная инфраструктура является идеальной основой для мобилизации управляемых российской стороной радикальных элементов, легендируемых как «антироссийские», «прозападные» и «националистические».

Сивицкий и Царик утверждают, что существует обширная практика поддержки белорусских ультраправых организаций и деятелей на уровне российского посольства.

Еще более важным фактором является способность российских спецслужб влиять на работу белорусских коллег по официальным каналам и неофициально. Последствия аналогичного воздействия на Службу безопасности Украины можно наблюдать сегодня во всей красе. Не дала устойчивого и долгосрочного эффекта даже массовая чистка СБУ, предпринятая администрацией Петра Порошенко.

Сивицкий и Царик отмечают: «В Республике Беларусь российское влияние в сфере государственной безопасности сыграло трагическую роль в событиях 2010 года, когда силовые структуры ничего не смогли противопоставить координируемым российской стороной действиям по организации массовых беспорядков и полномасштабного политического кризиса. Несмотря на то, что после этих событий ротация кадров в данной сфере была довольно интенсивной, представляется, что коренного перелома она не обеспечила».

Также эксперты заявляют, что российское руководство активно работает над организацией раскола в белорусской правящей элите. Этому, по их мнению, может способствовать широкая антикоррупционная кампания, развёрнутая в 2016 году. Авторы доклада даже сравнивают её с «репрессиями 1936–1938 гг. в СССР, итоги которых высшему военно-политическому руководству СССР пришлось спешно «отменять» непосредственно перед и на начальном этапе Великой Отечественной Войны».

Что делать

В сложившейся ситуации, по мнению аналитиков, официальному Минску необходимо корректно противостоять давлению Москвы, отстаивая собственные позиции, но, не переходя к тотальной конфронтации, которая может привести к полномасштабному российскому военному вторжению.

Исследование вызывает ассоциации с обменом шифровками между Юстасом (Штирлицем) и Центром в знаменитом телесериале «17 мгновений весны». Вопрос только в том, кто является главным адресатом послания, которое изложено в докладе.

Стоит отметить, что Центр стратегических и внешнеполитических исследований пользуется репутацией организации, близкой к белорусским властям. Юрий Царик раньше работал в Информационно-аналитическом центре администрации президента и министерстве информации, а Арсений Сивицкий является аспирантом Института философии Национальной академии наук Беларуси.

Подготовленный этими экспертами документ оставляет неоднозначное впечатление. Ряд выводов выглядит вполне обоснованными, и в то же время некоторые утверждения аргументированы слабо или вообще никак. В любом случае доклад представляет интерес и заслуживает того, чтобы поднятые в нем вопросы были изучены и прокомментированы другими экспертами.