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Комментарии
17.01.2017
Свадьба полицейского в Москве или Как выглядит успех

Алексей Навальный у себя в блоге – о чеченизации России.

«Ну а чего вы хотели? Если поощряемая государством ролевая модель для «силовика-правоохранителя» это не скромный человек с обостренным чувством справедливости, а бородатый борец на Порш Кайене, стреляющий в воздух и демонстративно нарушающий ПДД, то логична и победа такого типажа.

Позавчера в Чечне, вчера в Дагестане, сегодня — в Москве. Так выглядит успех.

Повесил на стену портреты начальства, вымпелы «МУР» и «ФСБ». И поехал по встречке дерзкой компанией пацанчиков на крутых тачках, которую никто не посмеет остановить.

Если в Грозном и Махачкале за такое хвалят и говорят «красаучик», то почему в Москве должны ругать? Раз есть БМВ и ксива полицейского, то глупо ведь не проехать по проспекту Вернандского задним ходом.

Да-да, всего лишь старлей.

Так гуляет свадьбу 26-летний оперуполномоченный УВД ТиНАО Карахан Балакеримов. Как пишут в СМИ, этот красаучик и служит-то в полиции всего два года, недавно придя туда из академии МВД.

Как совершенно правильно объясняет один из гостей свадьбы в своём инстаграмме, сейчас такие некоторые моменты и общие интересы, что надо ГАЗОВААТЬ!!!)))))

В прекрасной России будущего мы проведём реформу полиции. Избавим людей в форме от огромной ненужной бумажной работы и повысим им зарплату. Полицейский станет одним из самых уважаемых членов общества и каждый захочет стать его соседом.

В полицию будут идти люди скромные и достойные. Они не захотят ГАЗОВАААТЬ, а им будет нравиться служить обществу. Они не будут ездить по встрече не потому, что побоятся, что это заснимут на камеру и выложат в интернет, а потому что им в голову не придут такие глупости. Зачем?

Это всё вполне реально. Так устроено в Германии, Канаде, США, Израиле, Финляндии, Новой Зеландии и куче других стран. И в России так будет, если сменить власть, поощряющую неправильные модели и одобряющую полицейского, который то ли полицейский, то ли хулиган».

 
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