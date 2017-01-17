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Купит ли «азиатский тигр» белорусские евробонды

Делегация белорусских чиновников во главе с первым вице-премьером Василием Матюшевским отправилась перенимать опыт «азиатского тигра».

Чиновники, среди которых оказался и министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко, встретятся с представителями деловых и финансовых кругов Гонконга, посетят Гонконгскую фондовую биржу, а также проведут инвестиционный форум под названием Belarus calling Hong Kong.

Какой практической пользы для белорусской экономики ждать от этого визита?

Романчук:  Это мог бы быть очень важный урок для белорусских властей

По мнению руководителя Центра Мизеса Ярослава Романчука, эта поездка похожа на некий бонус, которые высшие должностные лица страны получили за работу в 2016 году.

– Гонког — один из крупнейших финансовых центров мира, место для великолепного шопинга, — объясняет собеседник. – Если же они поехали туда перенимать опыт, то я бы посоветовал обратить внимание на то, как рыбацкая деревушка превратилась в полноценный центр мировых финансов, образования и даже производства.

Собеседник предлагает чиновникам внимательно изучить опыт Гонконга и детально рассказать о нем руководству страны.

Продолжение прогноза читайте здесь

 
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