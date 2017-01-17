Украина подала иск к России за Крым и Донбасс

По поручению Петра Порошенко – в Международный суд ООН в Гааге: «Агрессор должен заплатить свою цену».

– Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию Востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму, - сказал Порошенко, отметив, что в течение трех лет российские боевики совершили многочисленные террористические атаки, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, которые вынуждены были покинуть свои дома.

Он отметил, что около 1,7 млн украинцев является временно перемещенными лицами: «Те, кто остался и в Крыму, и на Донбассе подвергаются пыткам и преследованиям. Запрещается деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и совершаются другие преступления, которые не могут оставаться безнаказанными».

При этом, как сообщает пресс-служба Порошенко, он напомнил о многочисленных преступлениях, которые были совершены террористами против мирного населения в Мариуполе, Волновахе, Краматорске и сбитом боевиками самолете рейса МН-17.

Глава государства выразил уверенность в том, что Украина все это время с начала агрессии России действовала исключительно в формате международного права. Он отметил, что эта работа проводилась по его поручению и на сегодняшний день завершен процесс длительной досудебной работы.