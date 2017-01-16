Чем Лукашенко удивил в Каире

На открытии белорусско-египетского делового форума в Каире Александр Лукашенко неожиданно похвалился приложением Viber.

Перечисляя среди конкурентных преимуществ Беларуси такие отрасли как машиностроение и металлообработку, глава Беларуси, в частности, отметил:

– Среди европейских государств Беларусь занимает лидирующие позиции в области высоких технологий. Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber.

На форумах эти слова вызвали ироничную реакцию.

– Красавец, с ходу примазался к вайберу. Может ещё скажет, что только благодаря его стараниям тот вайбер был создан, – пишут на дискуссионной площадке talks.by.

И пользователей можно понять. Во-первых, создателями мессенджера считаются израильтяне, хотя пункты разработки приложения действительно находились и в Беларуси. В любом случае заслугу государства здесь рассмотреть сложно.

А во-вторых, трудно забыть не такие уже давние слова Александра Лукашенко о том, что «пальцами тыкать в iPad – не президентское дело» и «я не приверженец интернета».

Большинство по-настоящему успешных предприятий возникло и развивается в нашей стране, если не вопреки воле главы государства, то без его помощи. Но вместо того, чтобы признать свою неправоту и дать свободу инициативе, Александр Лукашенко, кажется, пытается сделать вид, что он создал все условия для развития бизнеса в Беларуси.

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