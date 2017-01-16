В Беларуси планируют выпустить колбасу и тушенку из бобра

Идея запустить в производство тушу грызуна появилась у Министерства лесного хозяйства, сообщает TUT.BY.

— Раньше бобра использовали для заготовки меха, но мода изменилась, и теперь шкуры этого грызуна неактуальны, — рассказал Сергей Шестаков, начальник отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза. — Мы решили использовать его по-другому. Во время одного из визитов нашей делегации в Литву нас угостили шашлыком. Мы думали он из баранины, оказалось, бобер. При правильном приготовлении и со специями он очень вкусный… Сейчас мы прорабатываем эти вопросы с мясокомбинатами.

Когда точно на прилавках магазинов появится бобровая колбаса и тушенка, в Минлесхозе не говорят. Возможно, к концу года.