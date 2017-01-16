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16.01.2017
Вячеслав Половинко, Новая газета
Громкие аресты в Казахстане – отсечение «руки Кремля»?

Страну накрыло волной задержаний высокопоставленных чиновников. Зачистка перед операцией «Преемник» — или отсечение «руки Кремля»?

Утром 16 января стало известно, что в Казахстане за «незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов» задержан и арестован (пока на два месяца) бывший первый заместитель руководителя Администрации президента Назарбаева Баглан Майлыбаев. Бывшим он стал 12 января и в тот же день был задержан вместе со своим непосредственным помощником Николаем Галихиным.

Что именно и кому разглашали чиновники крайне высокого ранга, пока неизвестно, однако вполне возможно, что речь идет о работе на одно очень близкое к Казахстану государство. «Для меня лично было всегда очевидно, что Майлыбаев работает не в интересах Казахстана, — говорит политический эксперт Айдос Сарым. — Если речь идет о разглашении каких-то тайн и документов, то встает вопрос, кому они передавались. Для меня главным вариантом видится Россия — давно говорилось, что в АП есть люди, работающие на Кремль».

Любопытно, что одновременно с задержанием чиновников в интернете стали распространяться скриншоты со страниц из социальных сетей из аккаунтов, зарегистрированных под именем Николая Галихина. На них видны демотиваторы и «фотожабы», высмеивающие Украину, и картинки в поддержку действий России на территории Украины и вообще в мире.

По некоторым данным, сразу после задержания Майлыбаева и Галихина страницы в социальных сетях были почищены — сейчас там, действительно, нет ничего, что выдавало бы политические взгляды бывших сотрудников АП. Однако важно даже не это, отмечает Айдос Сарым: в конце концов, это личные взгляды человека (которого незадолго до задержания наградил орденом Почета президент Назарбаев и который работал в отделе внутренней политики АП — В. П.). «Важно теперь посмотреть, как будет реагировать на это Кремль, и будет ли охлаждение отношений», — говорит политический эксперт.

Официальная Москва на происходящее пока не отреагировала никак, даже если у нее и есть интерес в этом деле. Другой вопрос, что версия с «рукой Кремля» пока не обсуждается широко. Более распространенное объяснение происходящим событиям — активная фаза операции «Преемник», которую давно ждут в Казахстане: здесь это называется «транзитным периодом». Дело в том, что за последние несколько недель в республике задержаны или арестованы высокопоставленные лица самого разного уровня.

Так, перед Новым годом за то же самое «Разглашение государственных секретов» силами Комитета национальной безопасности был задержан бывший глава КНБ Нартай Дутбаев. Сразу после Нового года на два месяца по обвинению в систематическом получении взяток при осуществлении госпрограмм арестовали экс-министра национальной экономики (сняли его за месяц до задержания) Куандыка Бишимбаева. Кроме того, в течение прошлого года были арестованы сразу несколько руководителей крупных информационных ресурсов.

«Аресты, которые мы наблюдаем в течение последнего года (а можно еще и вспомнить более дальний по времени арест бывшего премьера Серика Ахметова), — это признак того, что внутри элиты начался период чистки и перераспределения властных ресурсов, — говорит в беседе с «Новой» директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев. — Перегруппировка сил идет, но вопрос лишь в том, где на это дает разрешение сам Назарбаев, а где работают самостоятельно сильные игроки».

По мнению Сатпаева, последние аресты были бы невозможны без личной санкции Назарбаева (сам он на время объявления об аресте бывшего зама руководителя своей Администрации уехал в Дубай), но все опять-таки зависит от того, как ему подается информация о том или ином человеке. «Борьба за уши и глаза президента идет постоянно, — говорит Сатпаев. — Тот же Майлыбаев как один из серых кардиналов внутренней политики в стране особо не попадал в скандалы. Но с учетом его задержания можно говорить о том, что кто-то подал главе государства отчет о действиях Майлыбаева так, будто бы он представляет угрозу».

«Не все сейчас верны Елбасы, — подтверждает оппозиционный журналист Гульжан Ергалиева. — Каждый начинает думать о себе, о своих капиталах в преддверии ухода Назарбаева. Поэтому и началось шевеление».

Ергалиева считает, что именно для того, чтобы зачистить «поляну» вокруг президента, в КНБ в прошлом году назначили бывшего премьера Карима Масимова. «Он должен создать гарантийные условия для безопасного транзитного периода, и у него есть безграничное доверие со стороны президента», — считает журналист.

А проблема в безопасности перехода власти от одной персоналии к другой есть, уверена Ергалиева: за время, что Майлыбаев находился на должности, в стране прошло несколько крупных социальных катастроф: от Жанаозена до земельных митингов плюс последняя история с обязательной временной регистрацией населения (в многочасовых очередях уже умерло два человека). То есть это, по сути, «предреволюционная ситуация».

Весь вопрос лишь в том, как будет развиваться ситуация дальше. С одной стороны, демонстративный арест людей из высоких кабинетов после снятия их с должности означает сигнал для всех, что неприкасаемых больше нет, считает Досым Сатпаев. С другой — сейчас наступает время политических торгов, когда каждый следующий репрессивный шаг будет предметом манипуляций внутри элит. Учитывая, что на прошлой неделе начались заседания рабочей группы по перераспределению полномочий власти в стране и де-факто грядущему изменению Конституции, политическая борьба в Казахстане обостряется на всех уровнях. А это означает, что каждый следующий арест может стать громче предыдущего.

 
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