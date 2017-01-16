«Советская Белоруссия» внесла странное предложение, как повысить зарплату до $ 500

После того как Александр Лукашенко потребовал обеспечить в 2017 году среднюю зарплату в 500 долларов, в газете «СБ. Беларусь сегодня» опубликовали неожиданное предложение.

В тексте под заголовком «Приемы монетного двора» отмечается:

«Жесткая, но взвешенная монетарная политика поспособствует укреплению курса белорусского рубля. В прошлом году наша валюта потеряла в номинале к доллару около 5 процентов. Но, как признают эксперты, если бы регулятор не скупал излишки валюты, то рубль бы, наоборот, укрепился к «американцу» на 10—15 процентов. Соответственно, и зарплатный эквивалент был бы у нас не 364 доллара, как в ноябре прошлого года, а приближался бы к 450».

Иными словами ставится под сомнение нынешняя политика Нацбанка, о которой положительно высказывался, в частности, Станислав Богданкевич.

Также в материале отмечается, что «При определенной тонкой балансировке удешевления доллара привлекательность наших товаров за рубежом не пострадает».

Однако эксперты считают иначе. В комментарии TUT.BY они заявили, что при росте курса белорусского рубля по отношению к доллару не избежать снижения объемов экспорта наших товаров.

Кроме того, укрепление рубля чревато гибелью белорусских импортозамещающих производств, многие из которых и так не слишком успешны.