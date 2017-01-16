На работницу метро написали жалобу за использование белорусского языка

По словам активиста Змитера Дашкевича, это сделал россиянин, который приехал в Беларусь «по своим делам».

Об этом политик написал на своей странице в «Фейсбуке».

– На ўваходзе ў ст. метро Купалаўскую/Кастрычніцкую працуе чорнавалосая пані з Ташкента. Пераехаўшы шмат год таму ў Беларусь, яна неяк зацікавілася беларускай гісторыяй і мовай. У той час, калі самі беларусы кажуць «мне проще по-русски», пані з Ташкента перайшла на мову Скарыны і Купалы ды ў пераходах вітае пасажыраў па-беларуску.

По информации Дашкевича, в понедельник с женщиной произошел неприятный инцидент – один из пассажиров, вероятно, приехавший из России, написал на нее жалобу за обращение на белорусском языке.

– Заклікаю ўсіх неабыякавых прыходзіць у пераход, што вядзе да ст. метро Купалаўская і Кастрычніцкая, прасіць кнігу скаргаў і прапановаў і пісаць падзяку супрацоўнікам метрапалітэна за выкарыстаньне беларускае мовы, – предложил активист.

Он также опубликовал фотографию женщины, чтобы белорусы при случае могли поблагодарить ее лично.