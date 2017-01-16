Порошенко: «Украина больше не вернется в стойло Российской империи»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Украины есть «четкий план реформ и мощная политическая воля» для их внедрения.

Об этом глава соседнего государства заявил в ходе совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джо Байденом.

Говоря о прогрессе Украины за последние три года, Порошенко отметил, что «мы строим новую, сильную, мощную, демократическую Украину», сообщает gordonua.com.

– Это уже далеко не то государство, с которым мы начинали на этапе побега обанкротившейся и преступной власти в начале российской военной агрессии. Это Украина, которая имеет достоинство, стремление к демократическим реформам. Это Украина, которая больше никогда не вернется в стойло Российской империи, – подчеркнул он.

По словам Порошенко, Украина сегодня «является гарантом невозвращения Европы в холодные времена Советского Союза».