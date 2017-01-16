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Общество
16.01.2017
Наталья Костюкевич, Анжелика Василевская, TUT.BY
На рейсах Минск-Москва во всех российских аэропортах начали проверять паспорта

У пассажиров авиарейсов Минск-Москва в российских аэропортах начали проверять паспорта. Это связано с дополнительной проверкой по выявлению иностранных граждан, которые могут пытаться незаконно попасть в Россию.

В Пограничной службе ФСБ России объяснили, что проверка документов в том числе связана с указом об отмене белорусских виз на пять дней для граждан 80 стран. Это нововведение заработает с 12 февраля. Согласно указу, безвизовые туристы не смогут прилететь в Беларусь из России и улететь в Россию: авиарейсы в соседнюю страну считаются внутренними, а безвизовый режим распространяется только на международные.

— Но основная причина (проверки документов. — Прим. TUT.BY) то, чтобы граждане третьих стран не пересекали границу таким образом, — пояснили в ведомстве. — Существует соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь по поводу бесконтрольного выезда и въезда наших граждан. Граждан третьих стран это соглашение не касается. В свое время шли навстречу, и иностранные граждане таким образом могли пересечь (белорусско-российскую границу. — Прим. TUT.BY), сейчас это ужесточили.

Как много иностранных граждан выявили в ходе таких проверок, в ведомстве оперативно прокомментировать не смогли.

Документы у пассажиров будут проверять во всех аэропортах, куда прилетают самолеты Минск-Москва. Это Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Как часто это будет происходить и на протяжении какого периода, пока неизвестно.

— Пускай рассчитывают на все самолеты, — порекомендовали в ведомстве.

Сложно сказать, станут ли эти проверки постоянными с 12 февраля 2017 года, когда в Беларуси заработает безвизовый пятидневный режим для граждан 80 стран. В Пограничной службе ФСБ России заметили, что этот вопрос будет решаться на уровне МИД Беларуси и России.

Со своей стороны Антон Бычковский, заместитель пресс-секретаря Государственного пограничного комитета Беларуси, заметил, что пограничного контроля на внутренних авиарейсах между Россией и Беларусью в Национальном аэропорту Минск нет ни на вылет, ни на прилет.

— Ничего такого пока не планировалось, — сказал он.

Собеседник заметил, что контроль осуществляется только в случае поступления какой-либо информации оперативного характера, в том числе от взаимодействующих с белорусскими пограничниками коллег из России.

«Лукашенко демонстрирует свой характер». Российские СМИ – об отмене Минском виз

В конце прошлой недели авторитетный участник русскоязычного раздела «Википедии» и блогер Марк Бернштейн на своей странице в Facebook сообщил со ссылкой на местных жителей, что недалеко от Мстиславля на белорусско-российской границе с обеих сторон появились блокпосты. Однако эта информация не подтвердилась.

По сведениям корреспондента TUT.BY, посетившего границу Могилевской и Смоленской областей 14 января, там нет ни блокпостов, ни пунктов пропуска. Работают лишь несколько киосков страховщиков. Местные жители приграничных деревень говорят, что документы здесь проверяют редко и, в основном, российские пограничники.

 
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