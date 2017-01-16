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Политика
16.01.2017
Марина Светлова
Коля Лукашенко вместо школы отправился смотреть пирамиды Гизы

«Хороший урок географии за счет налогоплательщиков», — иронизируют белорусы, глядя на фото довольного сына президента.

Как выяснилось, в Египет Александр Лукашенко отправился не один. И пока белорусский президент рекламировал египтянам трактора, его сын Николай отправился на экскурсию, чтобы посмотреть пирамиды Гизы.

Примечательно, что на официальных фотографиях белорусского лидера снова нет ни одного кадра, где бы мелькал Николай Лукашенко.

А был ли мальчик?

«Спалили» Колю, как всегда местные СМИ. Не зная особенностей посещения школы сыном белорусского президента, они рассказали про организованную для него «насыщенную экскурсионную программу». Причем сообщается, что экскурсию на пирамиды Гизы для Николая Лукашенко провел лично генеральный директор археологического комплекса Ашраф Мохи.

Генеральный директор археологического комплекса пирамид Ашраф Мохи и Николай Лукашенко.

«Сын президента Беларуси был очень заинтересован в том, чтобы посетить пирамиды, для того чтобы увидеть величие цивилизации фараонов. Он сказал, что это одно из чудес света», — рассказал директор.

По словам Ашрафа Мохи, младший сын президента Беларуси увлеченно фотографировал во время экскурсии, а также с удовольствием и сам сфотографировался на фоне пирамид.

Напомним, ранее в своем интервью юному российскому репортеру Николай Лукашенко признался, что его любимый предмет — география.

«Хороший урок географии за счет налогоплательщиков», — иронизируют пользователи Сети. И предлагают поставить Коле по этому предмету твердую «10-ку».

Вот какие еще комментарии можно встретить на дискуссионной площадке talks.by:

«Заодно и трактора пихай, Коля, кому-нибудь — ну, типа по делу вы там».

«А як жа ж школа? Или как отец и швец и жнец?».

«А охраны-то, охраны... Небось пирамиды охраняют, чтобы не украли?».

«Практическое занятие по географии. А заодно и по геометрии — работа с наглядными пособиями».

«Главное чтоб дома не затеяли такое строить. А почему одноклассники отказались от экскурсии?».

 
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