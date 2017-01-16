Жизнь в Саудии глазами русской женщины

Собственный дом, прислуга и водитель: это не роскошь, а необходимость. Читательница Газеты.Ru рассказала, как работается иностранцам в Эр-Рияде и сложно ли их женам соблюдать мусульманский дресс-код.

В Саудовской Аравии мы оказались практически случайно. Муж работал в международной компании, и на банкете после одной конференции к нему подошел один из региональных руководителей и поинтересовался, не хочет ли мой супруг поработать в другой стране. Например, в Саудовской Аравии. Настроение у мужа было хорошее, и он сказал, что побывать в Саудии — его давняя мечта.

На следующее утро эта идея уже не казалась столь заманчивой, но отказываться было поздно.

Как встретить арабского принца

Перед поездкой я стала шерстить интернет в поисках информации об этой стране. Пять лет назад найти что-то, кроме «страшилок», было почти невозможно. И не только в интернете: уже приехав в страну, я познакомилась с одним товарищем из Шотландии — он на тот момент уже лет восемь находился в Эр-Рияде и в моих глазах был мегаспециалистом по вопросам жизни в Саудии. Он стал рассказывать мне о том, как тут опасно, что без мужа мне вообще нельзя никуда ходить. Я ему поверила, но вскоре поняла, что все эти ужасы существуют только в воображении нашего знакомого. Все оказалось значительно проще. Да, конечно, есть своя специфика, но ничего страшного или особенно сложного нас не ждало.

Такое восприятие Саудовской Аравии присуще многим иностранцам.

Они приезжают сюда в ожидании ужасов, потом живут в закрытых поселках и ездят по маршруту «дом-работа».

В итоге у них даже нет возможности выяснить, правда ли все то, что они вычитали, или нет: они нигде не бывают, страну не видят и с местными не общаются.

Единственное, что для меня оказалось действительно неожиданным, это то, что со мной не везде будут разговаривать. Я привыкла все свои проблемы решать сама, а тут мне пришлось постоянно привлекать мужа и просить у него помощи в самых простых бытовых вопросах.

Было забавно, что продавцы в магазине не отвечают на мой вопрос, если рядом находится муж. Они будут разговаривать только с ним, даже если вопрос задавала я. Это вызвано тем, что у них не принято говорить с посторонней женщиной и смотреть на нее. Если же я прихожу одна, то со мной общаются, не глядя мне в глаза. Пристально посмотреть на женщину — это проявление крайнего неуважения. Это примерно то же самое, как если бы на московской улице вас схватят за попу, да еще и радостно об этом всем сообщат.

Первое время возникали трудности с перемещением по городу — общественного транспорта у них нет, а пешком никто не ходит, да и негде. Но все решилось с помощью Uber. Там это стоит довольно дешево, поэтому я вызывала машину столько, сколько мне было нужно.

Помимо проблемы с транспортом, мне пришлось искать круг общения, но это было несложно. В Facebook я нашла группу русскоязычных женщин, живущих в Саудии.

А с одной из своих основных саудовских подружек познакомилась в магазине. Ее супруг услышал, что мы говорим по-русски, и отправил ее к нам знакомиться.

В итоге они стали нашими соседями и близкими друзьями. И того шотландца мы вместе все-таки немного переучили.

Единственной сложностью можно назвать отсутствие в свободной продаже алкоголя. Кто-то гонит сам. Некоторые достигли отличных результатов, и их вино и пиво очень похоже на настоящее. У кого-то есть знакомые дипломаты, которые могут подарить пару бутылок спиртного. Любой настоящий алкоголь купить можно, только стоить это будет очень дорого. Бутылка водки обойдется приблизительно в 60 тыс. рублей.

Других проблем я не заметила. Да, нужно носить абайю. Но для меня это просто платье и все. Я не вижу в этом ущемления моих свобод. А зачастую это даже очень удобно, так как перед выходом из дома не нужно думать, что надеть.

Накинула абайку — и красавицей побежала по делам.

В Саудии, в отличие от других мусульманских стран, не муж или отец решает, как должна жить и выглядеть женщина, а король. Поэтому все женщины, находящиеся на территории Саудовской Аравии, обязаны носить абайю и не могут водить автомобиль.

Кстати, местные женщины не бегают. И даже громко не разговаривают. Они несут себя как сосуд с бесценным содержимым и не смотрят по сторонам. Например, приезжая в магазин, машина останавливается возле главного входа, и женщины медленно выгружаются и идут по своим делам. Когда они заканчивают шопиться, машины так же подъезжают ко входу, водитель или муж сажает женщин в машину, грузит пакеты с покупками, и только после этого машина уезжает. А за ней все это время стоит вереница из других автомобилей, приехавших в этот торговый центр, и никто не жалуется, что приходится ждать, потому что в каждой машине сидит по такой же барышне.

Когда я ехала в Саудию, мне почему-то казалось, что там все безумно богаты. Естественно, оказалось, что совсем не все. Конечно, по нашим меркам они живут очень неплохо, но это скорее вызвано местной спецификой. Например, подавляющее большинство местных живет не в квартирах, а в домах. С такими большими семьями ни в какой квартире просто не поместишься.

Поэтому если семья не совсем бедная, то она живет либо в своем, либо в съемном доме.

Практически в каждой семье есть прислуга. Но снова это необходимость, а не роскошь. Например, без водителя никуда. Как я говорила, общественного транспорта нет. С таксистами не каждый мусульманский муж отпустит свою жену, поэтому нужен свой, проверенный. Детей в семьях много, поэтому нанимается служанка, которая следит за детьми и за домом. Услуги домашнего персонала довольно дешевы. Например, зарплата служанки, которая работает 24 часа в сутки, составляет $ 1000–1500.

В Саудии очень много иностранных рабочих. Начиная от дворников и заканчивая нейрохирургами. Уже несколько лет местные власти ведут работу по уменьшению количества иностранцев, но это очень сложный и медленный процесс. 90% таксистов, чернорабочих, строителей в Саудии — это пакистанцы. Няни, домработницы, мастера в салонах красоты, воспитатели в садиках — это женщины, приехавшие с Филиппин и из Эфиопии. С одной стороны, люди, приезжая в Саудию из развивающихся стран, получают хорошую зарплату и крышу над головой. С другой стороны, отношение к ним неуважительное. Но они тоже периодически «отвечают» своим работодателям.

Очень многие, приезжая, понимают, что смогут заработать значительно больше, если будут работать сами на себя. Например, нанявшись убирать дома несколько раз в неделю, а не живя в семье.

Они сбегают от своих работодателей, а те остаются ни с чем. Теперь, чтобы привезти нового работника, им нужно снова платить большие деньги за визы и снова ждать. Этот процесс занимает не один месяц. К сожалению, на сегодняшний день практически нет агентств, которые помогают найти водителя или домработницу в Саудии, не привозя их из другой страны. А поскольку въезд в королевство возможен только по рабочей визе, то не остается никаких легальных путей, кроме как снова ждать и надеяться, что новая домработница не сбежит от тебя в поисках лучшей жизни.

Кстати, несмотря на то, что налогов в Саудовской Аравии нет, здесь есть так называемый налог для бедных. Если вы хотите привезти работника либо как частное лицо нанять домработницу, либо от лица компании пригласить западного специалиста, то вам нужно оплатить его визу, налог и билет в две стороны. Это получится в среднем 300 тыс. рублей. Таким образом вы платите государству, чтобы оно помогало малоимущим гражданам.

Отдыхать от своей спокойной и размеренной жизни большинство саудовцев ездят в Бахрейн.

От Эр-Рияда до Манамы, столицы Бахрейна, около четырех часов езды. В четверг вечером (выходные в арабском мире — это пятница и суббота) на границе Саудовской Аравии и Бахрейна выстраиваются огромные очереди. На острове, в отличие от Саудовской Аравии, разрешен алкоголь и есть увеселительные заведения, а женщины имеют право носить любую одежду и водить машину. Если надоел Бахрейн, рядом находятся Шарм-эль-Шейх и Дубай, в которых можно с легкостью получить все то, что запрещено в Саудии. Да и до Мальдивских островов рукой подать.

Самое привлекательное для иностранцев — это, конечно, зарплаты. Здесь они одни из самых высоких в мире. Раньше были самые-пресамые, но теперь на первое место вышел Иран. Хороший специалист получает от 300 тыс. рублей в месяц (при этом хорошая англоязычная школа стоит от 50 тыс. рублей в год). Плюс ко всему компании дают хороший социальный пакет в виде оплаты жилья и школы, автомобиля, страховки на всю семью. И все это бесплатно для работника.

Конечно, если человек устроился чернорабочим на стройку, ему никто не снимет виллу в дорогом коттеджном поселке.

Но по сравнению с зарплатой и условиями жизни такого же рабочего у себя на родине он выиграет. К сожалению, за последние несколько лет зарплаты в Саудии стали снижаться. Финансовый и нефтяной кризисы добрались и сюда.

Большинство иностранцев живут в закрытых поселках, кампаундах. Они бывают самые разные. Есть обычные поселки с 10–20 домиками и парой бассейнов. А есть огромные, как города, с магазинами, школами, поликлиниками и кинотеатрами. Стоимость жилья в таких кампаундах очень высокая. Обычно жилье в них предоставляется сотрудникам крупных американских или британских компаний.

В среднем виллу можно снять от 1,5 млн рублей в год за двухэтажный дом в небольшом кампаунде и до 10 млн рублей за роскошную виллу в огромном поселке с развитой инфраструктурой. Еще на стоимость жилья влияет соотношение представителей разных национальностей, проживающих по соседству. Например, есть поселки, где живут только люди с европейскими паспортами. Такое жилье считается более престижным. Есть кампаунды, где основная масса жителей — арабы из самых разных стран. В них стоимость будет уже пониже.

Большинство женщин, приехавших в Саудию, не работают. «Женскими» считаются профессии врача или учителя. Например, быть женщиной-брокером по продаже недвижимости практически невозможно. С ней как со специалистом просто никто не будет разговаривать. На сегодняшний день в Эр-Рияде есть только одна женщина, которая смогла завоевать себе право работать на этом рынке.

В основном женщины-иностранки придумывают себе разные хобби.

Например, проводят coffee-morning на территории разных кампаундов. Одни женщины устраивают ярмарки по продаже своих творений, другие приходят на все это посмотреть, попить кофе и поболтать. Сходить в кафе или в ресторан в женской компании не всегда удобно, поэтому такие «утренники» самый оптимальный вариант встретиться с подружками и обсудить последние новости. Большинство женщин-иностранок в Саудии живут жизнью «светских львиц» — ходят по магазинам, ресторанам и в гости.

Есть еще один интересный момент — очереди. В магазинах всегда есть отдельные очереди для одиноких мужчин и для женщин или семейных пар. До недавнего времени в аэропорту была отдельная очередь для пакистанцев. Она двигалась крайне медленно, пограничники могли уйти на неопределенное время, начать болтать или устроить перекур на месте. Очередь, в которой стояли европейцы и саудовцы, двигалась в обычном режиме. Несколько лет назад в аэропорт приехал с инспекцией один из принцев, и ситуация резко изменилась. В зоне прилета сделали ремонт, изменили систему регистрации прилетающих и упразднили отдельные очереди. Стало все в разы приятнее и быстрее.

Кстати, в больших торговых центрах есть отдельные дни для посещения одинокими мужчинами. Женщины и семейные могут приходить в любой день и время.

Правил дорожного движения не существует вообще, на дорогах полный хаос. Ездить поначалу очень сложно. Еще саудовцы не признают ремни безопасности и детские автокресла.

Годовалый малыш совершенно спокойно может сидеть на руках у водителя и высовываться в открытое окно.

Если случается авария, но машины получают незначительные повреждения, то водители могут даже не остановиться, не говоря уже о том, чтобы вызывать полицию.

Из развлечений здесь только шопинг и рестораны. Магазинов очень много, и все они просто огромные. Выбор товаров гигантский. Несколько раз в год скидки, и довольно большие. Огромное количество товаров можно купить дешевле на 70–90%. Хотя, конечно, есть свои особенности. Многие магазины завозят старые коллекции, которые в Европе уже никто не покупает.

Ресторанов тоже очень много, на самый разный вкус. Но почти все они, даже самые дорогие, не дотягивают до роскошных европейских. У местных очень распространено заказывать еду на дом. Каждый ресторан или даже самая маленькая забегаловка предлагают услуги доставки.

В ресторанах предусмотрены отдельные зоны для семейных и женщин и для одиноких мужчин.

К русским относятся совершенно нормально. Честно говоря, за все годы, прожитые в самых разных странах, мы не сталкивались с открытой неприязнью. Только один раз на каком-то барбекю в Эр-Рияде к моему мужу подошли сирийцы и стали объяснять, что он виноват в гибели их соотечественников.

Нам повезло с людьми, с которыми мы тут познакомились. Например, один коллега мужа оказался совершенно прекрасным человеком. Он с огромным удовольствием погружал нас в саудовскую действительность, помогал адаптироваться, показывал интересные места, знакомил с местной культурой.

Среди наших знакомых оказались люди из самых разных стран, и это дало возможность постоянно узнавать что-то новое. Я нисколько не пожалела, что когда-то мы приняли решение поехать в Саудию. Да, мы не останемся здесь на много лет, несмотря на все финансовые блага, но увезем отсюда только приятные воспоминания.