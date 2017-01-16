Экономист: «Уже нет необходимости прятать в бюстгалтер 100-долларовую бумажку»

Почему сбережения белорусов тают на глазах, в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» рассказал экономист Леонид Заико.

Согласно данным Нацбанка, в 2016 году объем срочных валютные вкладов населения уменьшился почти на 700 миллионов долларов, достигнув отметки в 6,9 миллиардов долларов.

Угрожает ли это белорусской экономике? И что будет, если спасительные валютные заначки вдруг закончатся?

– Действительно, белорусы мало сберегают. И это плохо, так как способность к инвестиционной стратегии страны получают при высокой доле сбережений. Например, даже в Советском союзе отношение сбережений к общему национальному продукту составляло около 25%. В Беларуси же этот показатель ниже.

Экономист считает, что причин такой ситуации несколько.

– Одна из них в том, что белорусский рубль проявил себя как некий феномен – и уже нет необходимости прятать в бюстгалтер 100 долларовую бумажку. Относительная стабильность рубля привела к тому, что даже взятки в Беларуси стало давать удобнее в рублях.

Также, по мнению собеседника, еще не все белорусы туго затянули пояса – некоторые группы населения предпочитают жить, как в сытые годы, тратя свои валютные заначки.

– Кроме этого, снижаются ставки по депозитам долларовым – сейчас они уже колеблются в районе 2-3%. То есть, выгоднее хранить сбережения в рублях, – говорит он.

По словам Леонида Заико, опасаться того, что сбережения белорусов одномоментно закончатся, явно не стоит – так как у разных групп населения имеются разные объемы накоплений.

– В то, что белорусы проедят свои сбережения, а потом выйдут на улицу – и будут требовать хлеба, как в феврале 1917 года, я не верю. Говорю это совершенно точно. Люди адаптируются. Вспомните, когда белорусы жили и при 30 долларах зарплаты! То есть, нашим людям зарплату можно не платить. Они и так выживут, – с иронией замечает экономист.