За сломанную ногу Франаку Вечёрко в американской больнице выставили счет на $ 104 тыс.

Франак Вечёрко рассказал на своей странице в Фейсбуке, какой счет получил от американской больницы за лечение перелома ноги.

Отметим, что перелом общественный активист получил во время товарищеского футбольного матча диаспор Беларуси и Узбекистана. Игра проходила в Нью-Йорке.

«За сломанную ногу в Америке мне выставили счет на 91.850 долларов и еще 12 тысяч за реабилитацию. Конечно, большую часть из этой суммы заплатила страховая, но и меня больница сделала должником, — пишет Франак Вечёрко. — Откуда берутся эти заоблачные счета — не понимаю. Три дня в палате — $ 13680. То есть 4500 в день. Вызов скорой помощи — $ 5000. Аренда операционной и оборудования — $ 32670. Услуги врача — $ 8800. Каждый рентген — $ 900 (а проходил его 5 раз).

Вы думаете, это был элитный госпиталь? Ничего подобного. Самый простой (но и несоветский) госпиталь в Бруклине. Ничем не лучше белорусской больницы, примерно уровня 432-го Военного госпиталя в Минске (на Машерова).

Так вот. После операции госпиталь и врачи выслали отдельные счета за свои услуги в страховую компанию. Та с ними торговалась. С больничного счета (82 тыс.) сначала сбросили 50% (мол, студент и все такое). Страховая компания заплатила $ 35.000. Остаток — 6.700 остался на мне. По другому счета за услуги врача ($ 9835) страховая компания ничего не заплатила, а врачи, долго не думая, передали дело коллекторам. Впрочем, платить у меня нечем, и конфисковать у меня нечего (мой инвалидный самокат — и тот украли). Собираюсь начать новый этап переговоров с больницей и страховой компанией, чтобы простили или снизили эту сумму. Университет обещает заступиться тоже.

А представьте, если бы это случилось у человека без страховки? Банкротство — в мгновение, потеря жилья и имущества. Поэтому американцы и переживают так сильно из-за так называемого «Абамакер» — страховки для особо уязвимых социальных групп.

Вот такая она, обратная сторона американского благополучия».