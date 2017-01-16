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Общество
16.01.2017
Евгений Федоров
Лукашенко рассказал египтянам про Советский Союз

«Самый дорогой маркетолог в мире», — иронизируют пользователи Сети.

В ходе своего трехдневного визита в Египет Лукашенко пообщался с премьер-министром этой страны Шерифом Исмаилом и рассказал о стратегических планах на перспективу, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко, находясь в каирском дворце, пригласил к себе своего «друга и коллегу»

— Естественно, в основу этого плана должны лечь вопросы экономики и обороны, — отметил Александр Лукашенко.

И тут же взялся рекламировать белорусскую промышленность и научный потенциал.

— Это досталось нам в том числе от той великой страны, Советского Союза, в которой мы жили. Тогда Беларусь была самым высокотехнологичным центром Советского Союза. Здесь были сосредоточены все финишные производства той продукции, которую мы поставляли на экспорт. И под эту экономическую базу была подведена основательная наука. Мы это все сохранили и вывели на более высокий, современный уровень. Поэтому мы сможем быть конкурентоспособными на вашем рынке. Но, как я говорил уже президенту, это будет для вас значительно дешевле, нежели сотрудничество по этим направлениям с другими странами, прежде всего со странами Запада, — обратил внимание белорусский лидер.

Неизвестно, накрыла ли после этого египтян ностальгия по Советскому Союзу. В любом случае пока не представляется возможности оценить эффективность от маркетинговых поездок Александра Лукашенко. Эксперты в один голос отмечают сомнительную экономическую пользу, поскольку уровень торговли между странами не настолько высок, чтобы требовался приезд самого президента.

— Что касается Египта, там есть производство белорусских тракторов, и оно, как говорят, будет расширяться. Либо уже расширено, и он будет открывать новые производства. Но это все на таком уровне, что хватило бы там и простого министра или даже генерального директора тракторного завода, — заявил экономист Лев Марголин в интервью БЕЛСАТу.

 «Отчего же не слетать... тунеядцы уже на керосин скинулись»

Солидарны с экспертами и пользователи Байнета. Белорусы назвали Лукашенко «самым дорогим маркетологом в мире», оценив затраты на его поездки, и выдвинули свои версии, зачем на самом деле руководитель страны отправился в теплые края. Предлагаем избранное с дискуссионной площадки talks.by.

«Выиграв Рождественский турнир на приз от самого себя, можно и отдохнуть…»

«Как-то каждый год он, в одно и тоже время ездит в Египет с Колей, по «государственным» делам?».

«Отчего же не слетать... тунеядцы уже на керосин скинулись».

«И все это ради того, чтобы подписать «ряд протоколов о намерениях», рассмотреть теоретическую вероятность «расширения и углубления двустороннего сотрудничества в самых разных областях» и получить заверения в нерушимости добрых намерений. Могли бы и по скайпу пообщаться».

«Скоро перспективным у нас станет разведение верблюдов!».

 
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