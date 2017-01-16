Беларусь и Гонконг договорились об отмене виз

16 января 2017 года в ходе встречи правительственной делегации Республики Беларусь во главе с первым заместителем премьер-министра Республики Беларусь Василием Матюшевским с главой САР Гонконг Лян Чжэньином достигнута договоренность о взаимной отмене виз.

Как сообщает посольство Беларуси в Китае, решение вступит в силу после завершения внутрегосударственных процедур в Республике Беларуси и в КНР.

По мнению специалистов, отмена виз между Республикой Беларусь и САР Гонконг позволит существенно активизировать контакты двух стран на уровне бизнеса и туризма.

Сегодня для белорусов виза в Гонконг стоит 30 долларов.