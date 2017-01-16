Богатыри против Орды: власти Москвы нарисовали комикс правил поведения для мигрантов

Власти Москвы расскажут мигрантам, как себя вести, в комиксах.

100-страничная глянцевая брошюра, выпущенная по заказу мэрии Москвы Региональной общественной организацией «Поддержки трудящихся мигрантов Москвы», призвана объяснить мигрантам их права, а также правила поведения. ВВС изучила рекомендации столичных властей для приезжих.

В основном брошюра состоит из объясняющих комиксов. Среди их героев — три богатыря, которые олицетворяют правоохранительные органы, Василиса Премудрая, Снегурочка, Купава, Юрий Долгорукий, Кащей Бессмертный и так далее.

Герои комиксов памятки о правилах поведения для мигрантов

Василиса Премудрая изначально была на обложке с распущенными волосами. «Но эксперты комиссии посчитали, что распущенные волосы — значит, распущенная, не замужем. Поэтому мы решили заплести ей косу», — раскрывают нюансы создатели.

Известно также, что персонажи-мигранты сначала были подписаны по национальностям, но потом от этой идеи отказались, «чтобы никто не обиделся». Хотя, прямо скажем, национальности героев и без подписей сильно узнаваемы.

Информационное наполнение памятки разрабатывали юристы, специализирующиеся на правах мигрантов, в том числе выходцы из стран ближнего зарубежья. Язык специально адаптировали.

Между тем директор Центра исследований миграции и этничности РАНХиГС Евгений Варшавер считает, что в памятке очевидна этнизация дискурса о мигрантах и Москвы как якобы славянского города с богатырями. «Явно реанимируется противостояние русских героев ордам», — полагает эксперт.

Памятка состоит из четырех глав и приложения со справочной информацией. Первая глава — «Правила поведения иностранного гражданина в городе Москве».

«Главное правило поведения на улице — не доставлять неудобств и неприятностей окружающим», — предупреждают авторы. Приезжим советуют не оборачиваться и оглядываться вслед проходящим женщинам, не есть на улице, не разговаривать на улице громко и долго.

«Сегодня, как и сто лет назад, поспешная фамильярность так же неприятна многим людям, как и излишняя назойливость. Поэтому не торопитесь переходить на «ты» с новыми знакомыми», — указано в подглавке «Нормы общения». Также авторы рекомендуют не спешить превращать только что состоявшееся знакомство в дружбу. «Это может выглядеть назойливо», — гласит памятка. Чтобы показать стремление поддерживать деловые и личные контакты в будущем, мигрантам советуют раздавать свои визитные карточки.

Приезжим также объясняют, что нужно получить миграционную карту, «регистрацию» и патент на работу.

Авторы особо отмечают, что полицейский вправе проверять их документы. В комиксе, где полицейский представлен в образе богатыря с надписью «МВД» на груди, говорится: «Помните о том, что сотрудник полиции ни в чем вас не обвиняет, а его просьба показать документы не унижает вас».

Чтобы иностранцы лучше усвоили информацию из памятки, авторы предлагают им пройти несколько тестов. Самый сложный — тест на знание правил оформления документов.

В тесте в картинках на знание русского языка Снегурочка спрашивает: «На улице сегодня холодно, поэтому я надел… А) панаму, Б) очки, В) пальто».

Кроссворд на знание истории Москвы почему-то весь посвящен фактам из жизни Петра I. Например, приезжим предлагается угадать, как называется боязнь больших пространств, которой страдал маленький Петр I (10 букв) или фамилию матери Петра I (9 букв).

Впрочем, в конце брошюры даны ключи к тестам.

«Уровень русского языка брошюры сложный. Я могу ее читать, но не уверен, что основная масса людей, даже базово русскоязычных, справятся с этой брошюрой. Впрочем, даже если ее перевести, сельскому мигранту из Таджикистана такая памятка даже на таджикском покажется сложной», — рассуждает Варшавер.

Между тем власти Москвы ожидают, что методичка снизит «уровень напряженности среди москвичей и внутри среды мигрантов». На этой неделе департамент национальной политики запустит этот проект и начнет распространение памятки. На эту работу было потрачено 7 млн рублей.