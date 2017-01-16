Начало недели белорусский рубль начал со снижения к доллару

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 16 января.

Доллар укрепился на BYN0,0039 — до 1,9548 рубля.

Евро подешевел на BYN0,0041 — до 2,0699 рубля.

Российский рубль снизился на BYN0,0069 — до 3,2784 рубля за 100 российских рублей.

Отметим, что эксперты не испытывают особого оптимизма по поводу будущего белорусской валюты. Прогноз экономистов относительно того, сколько будет стоить рубль относительно к доллару к концу следующего года, читайте здесь.