Красивая мошенница в Гродно обманула доверчивых мужчин на $ 45 тысяч

Следственный комитет возбудил на женщину уголовное дело.

Гродненские следователи заподозрили местную жительницу в мошенничестве после того, как она «злоупотребляя доверием, взяла в долг 35 тысяч евро, изначально не имея намерений их возвращать».

Кроме того, под предлогом покупки медицинского оборудования и ремонта автомобиля женщине удалось обмануть еще одного гродненца – уже на сумму около 1500 долларов, одновременно пытаясь похитить у него еще 3500 рублей.

Третьим потерпевшим оказался житель Минска, у которого предполагаемая мошенница под предлогом приобретения мебели и строительных материалов выманила более 14 тысяч рублей.

Интересно, что задержанная женщина уже была дважды судима за совершение аналогичных преступлений. А вот похищенных денег или дорогого имущество, которое можно описать, оперативники у нее не обнаружили.

Напомним, ранее в Гродно произошел другой скандальный случай – девушка избила охранника местного «Евроопта».