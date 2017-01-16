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16.01.2017
ВВС
«Фейсбук» вводит в Германии систему борьбы с фейковыми новостями

В немецком «Фейсбуке» появится специальные механизмы для борьбы с фальшивыми новостями, сообщила администрация соцсети.

Согласно заявлению компании, немецким пользователям сети станет проще сообщать о том, что та или иная новость, по их мнению, не соответствует действительности.

Компания Facebook сообщила также, что проверкой новостей займется сторонняя организация, специально для этого нанятая.

Ненадежные новости будут помечаться специальным знаком.

Ожидается, что новый механизм начнет работу в Германии в ближайшие недели, а со временем аналогичные меры будут приняты в других странах.

В сентябре этого года в Германии пройдут выборы. Многие немецкие политики опасаются, что перед выборами в социальных сетях появится множество ложной информации.

Министерство юстиции страны неоднократно напоминало социальной сети, что законодательство о распространении порочащих сведений в Германии строже, чем в США.

Немецкие СМИ сообщили о законопроекте, который предполагает введение штрафов для социальных сетей, которые не удалили фейковые новости.

Многие немецкие политики опасаются, что российские хакеры могут попытаться вмешаться в ход избирательной кампании и сами выборы в стране.

 
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