В Речицком районе работника фермы затянуло в кормораздатчик, мужчина погиб
Ужасная трагедия произошла рано утром 14 января на территории молочно-товарной фермы сельскохозяйственного предприятия «Фрунзе-Агро» в д. Гончаровка.
Как сообщает местное издание Dneprovec.by, предварительно установлено, 30-летний мужчина проводил работы по очистке шнеков раздатчика кормов ИСРК-12 от силосной массы, зацепился одеждой за движущиеся элементы и был зажат между ними.
Полученные в результате этого травмы оказались несовместимы с жизнью.
Тело погибшего извлекали работники МЧС.
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