В Речицком районе работника фермы затянуло в кормораздатчик, мужчина погиб

Ужасная трагедия произошла рано утром 14 января на территории молочно-товарной фермы сельскохозяйственного предприятия «Фрунзе-Агро» в д. Гончаровка.

Как сообщает местное издание Dneprovec.by, предварительно установлено, 30-летний мужчина проводил работы по очистке шнеков раздатчика кормов ИСРК-12 от силосной массы, зацепился одеждой за движущиеся элементы и был зажат между ними.

Полученные в результате этого травмы оказались несовместимы с жизнью.

Тело погибшего извлекали работники МЧС.