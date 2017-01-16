Как долго белорусские власти могут рассчитывать на пользу от «дальней дуги»?

Официальный белорусский лидер в воскресенье встретился с руководством Египта во время своего официального визита в эту страну. Следующим пунктом назначения для Александра Лукашенко стал Судан.

Так белорусские власти ищут рынки сбыта, говорит политолог Валерий Карбалевич.

— Они считают, что в «третьем мире» еще есть страны, где понадобятся белорусские трактора и МАЗы, что там просто не знают об этой продукции, и если Лукашенко поедет и презентует, тогда ее начнут покупать, — отмечает политолог. — Это вера, что белорусская продукция – качественная, но о ней просто не знают.

В этих визитах, как всегда, есть и элемент пиара, считает собеседник Завтра твоей страны: дескать, белорусский лидер авторитетен в мире, его хотят видеть и в Африке, и много где еще.

Что касается особенностей политического режима в той или иной стране, например, в Судане, то тут белорусское руководство не слишком привередливо, потому что и сам белорусский режим в значительной мере авторитарный и недемократичный. Вопрос о том, что в мире не очень хорошо относятся к суданскому режиму, вряд ли может стать препятствием для Лукашенко, заключает аналитик.

— Наоборот, здесь есть свои преимущества: в мире не признают, не любят суданский режим, а белорусы готовы приехать. Возможно, будет получена своя выгода от того, что в Судане присутствует не так много экономических игроков, — полагает эксперт.

Запад снял санкции с официального Минска, но главу Беларуси по-прежнему не видно в Европе.

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