Турецкий самолет рухнул на село под Бишкеком. Впечатляющие кадры

В Кыргызстане при заходе на посадку в аэропорт Манас в Бишкеке в понедельник, 16 января, потерпел крушение грузовой самолет Boeing-747-400 авиакомпании Turkish Airlines, который летел из Гонконга.

Фото МЧС Кырзызстана

По данным Министерства транспорта страны, самолет упал в 1,5-2 км от взлетно-посадочной полосы на жилые дома села Дача-Суу. Как передает «24.kg», в результате катастрофы погибли 32 человека, включая пятерых членов экипажа. Еще восемь человек госпитализированы с места аварии в тяжелом состоянии, в том числе шестеро детей.

По предварительным данным, разбившийся Boeing не вписался в посадочную полосу аэропорта Манас. Ранее сообщалось, что крушение могло произойти из-за сложных погодных условий.

Самолет следовал по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул.

«Интерфакс» со ссылкой на МЧС республики сообщает, что разрушены около 15 частных домов, возник пожар. По словам представителя пресс-службы ведомства, возгорание было оперативно локализовано.

В свою очередь Министерство здравоохранения страны сообщило, что среди обнаруженных погибших жителей поселка — девять взрослых и шестеро детей. Также обнаружено тело одного члена экипажа.

Авиакатастрофа произошла в 7:31 по местному времени (в 4:31 по Минскому времени). По данным агентства 24.kg, разбившийся Boeing следовал из Гонконга в Стамбул и должен был дозаправиться в аэропорту Манас.

Агентство публикует видео, снятое рядом с местом авиакатастрофы.