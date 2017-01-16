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16.01.2017
«Сати Казанова поняла, что и по ней часы могут пробить 12 раз»

Российские блогер Илья Варламов – про забавную историю, которая случилась с поющей женщиной.

«Как вы помните, недавно задержали и судили Дмитрия Угая, – пишет блогер у себя в Facebook . – Он в октябре читал лекцию про йогу на одном из фестивалей, а потом чекисты схватили его «за незаконную миссионерскую деятельность». Не пытайтесь понять, что происходит. Просто по новому закону депутата Яровой ты не можешь обсуждать неуставные религии. Если коротко, то отдавать попам Исаакиевский собор можно, а заниматься йогой уже нельзя. В общем, парень, как это часто бывает, оказался не в то время не в том месте, и его решили за это закрыть.

Казалось бы, причем тут Сати Казанова? Все просто. Она тоже занимается йогой и преподает ее. Она крайне возмутилась тем, что ее коллега попал под каток.

«Я в крайнем возмущении и расстройстве! Получается, всех нас, кто занимается йогой, преподаёт йогу могут запросто прийти и взять под арест??? Мы ведь прошли эпоху сталинизма, живём в стране, предоставляющей своим гражданам свободу мысли, слова, а главное – верования! У человека нельзя отбирать право и свободу на обретение знаний, на постижение себя и жизни! Политика и религия – страшные и непонятные для меня области. Никогда не думала и не хотела лезть туда. Но посягательства на йогу не допущу! Йога – моя жизнь! Разве можно легализовать законопроект, запрещающий человеку дышать, мыслить, жить???».

Как мы видим, Сати Казанова, будучи девушкой, далекой от политики, в сердцах сравнила современные цивилизованные инновационные креативные задержания с кровавым сталинским беспределом. И на возмущение обратил внимание Алексей Навальный.

Он написал пост, смысл которого был очень прост: не надо думать, что если ты далек от политики, то ты в безопасности. В современной России получить дубинкой по хребту может любой, и оппозиционер, и инвалид, и учитель по йоге и тем более певица Сати Казанова, которая искренне не понимает, чего это преподавателя йоги судят.

И тут Сати Казанова сразу всё поняла. Прочитав пост Навального, девушка поняла, что и по ней часы могут пробить 12 раз. И тогда закончатся все эти гастроли, приглашение на федеральные каналы, реклама в Инстаграме, отдых в райских уголках планеты. Вся эта сказка, которой Сати себя окружила может закончится! Нет, не из-за того, что она, как и Дмитрий Угай практикует и преподает йогу, а из-за того, что какая-то серая мышь в кабинете может вдруг подумать, что Сати Казанова не довольна качеством выдаваемой ей баланды!

И уже на следующий день Сати Казанова пишет пост с извинениями:

«Но!!! хочу заверить всех, что мой пост никак не является антиправительственным (!!!) Я глубоко убеждена, что нет ничего более глупого, чем ругать власть, своё происхождение, свою страну».

Сати ставит по!!!, она кричит всем, но мы то понимаем, что обращается она к одной единственной серой мыши, от которой может зависеть все ее будущее. От одного невзрачного чекиста, имени которого, может быть, никто никогда не узнает. Но который может поднять трубку, и баланду с утра не принесут. И не будет гастролей, федеральных каналов, туфелек, пальм и гамаков.

Это отличает гражданина от раба. Гражданин чувствует, что его права нарушают и возмущается. Он готов отстаивать свои права, бороться за них. Раб чувствует, что баланду могут не принести и готов ради этой баланды засунуть язык в жопу. Гражданин понимает, что власть и страна — это разные вещи. Что можно любить свою страну, гордиться своим происхождением и не давать власти беспредельничать. Раб глубоко убежден, что нет ничего более глупого, чем ругать власть своего хозяина.

Я надеюсь, у Сати Казановой все будет хорошо. Нужный человек услышал ее посыл не поднимет трубку телефона. Сати сможет и дальше заниматься йогой на райских пляжах и держать свой язык в нужном месте, тем более йога способствует принять для этого правильные позы.

Я ничего не имею против йоги, но, пожалуйста, не бойтесь называть вещи своими именами. Да, они о***ли».

***

Справка «Салiдарнасцi»

Сати Казанова – российская певица, ставшая популярной после участия в «Фабрике Звезд». Позже становится одной из трио «Фабрика». Последние годы выступает сольно.

Личная жизнь девушки в основном покрыта завесой тайны. Из одного из журналистских расследований известно, что еще до недавних пор фабрикантка встречалась с 55-летним бизнесменом и нынешним председателем совета директоров «Амедиа ТВ» — Александром Шенкманом. Более того – что пара готовится к свадьбе.

Однако минувшей осенью стало известно, что жених ушел от невесты. Сама Казанова заявила на это, что свадьба и не планировалась, так как у нее с Шенкманом не было романа.

 
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