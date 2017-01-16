Белорусская рулетка: как проигрался эстонский холдинг

За прошлый год игорный рынок Беларуси не досчитался семи компаний-лицензиатов. В числе разочаровавшихся доходами оказался и один из самых крупных игроков — эстонский холдинг Olympic Entertainment Group (OEG).

Согласно опубликованной оперативной информации, выручка OEG на белорусском рынке составила всего 200 тысяч евро, сократившись на 76,8%.

Это – худший результат среди стран, где присутствует бизнес эстонского миллионера Армина Кару. Этот факт заставил OEG ликвидировать в прошлом году свой бизнес на территории Беларуси.

«OEG уходит с белорусского рынка азартных игр из-за неэффективных операций, вызванных макроэкономической ситуацией и слабыми перспективами для повышения рентабельности в Беларуси», — сообщило руководство на сайте компании о свертывании операций в Беларуси.

На белорусском рынке холдинг OEG присутствовал с 2006 года и владел почти десятком казино и залов игровых автоматов.

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