Кого Трамп пытался соблазнить в России (голосование)

Мадьярская красотка Ката Сарка заявила, что в свое время Дональд Трамп сделал ей непристойное предложение.

В 2013-м девушка выиграла конкурс «Мисс Венгрия» и стала представительницей своей страны на «Мисс Вселенная». Три года назад финал шоу, владельцем которого является Дональд Трамп, проходил в российской столице.

И вот теперь в эфире венгерского ТВ Ката Сарка рассказала, что бизнесмен предлагал ей, так сказать, совместное времяпрепровождение в неформальной обстановке в его номере московского отеля.

Дональд Трамп с «Мисс Вселенная-2012» Оливией Калпо в Москве

Очевидно, что заявление Сарки ничем не подтверждено. Возможно, что красавица просто решила попиариться на популярной теме. С другой стороны, репутация Трампа такова, что история, рассказанная «Мисс Венгрия», не выглядит фантастической.

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