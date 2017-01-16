Белорусский клуб высокопоставленных пенсионеров

Странно как-то получается: Жадобин и Мальцев в свои годы уже не тянут, а для Лукашенко и Семашко возраст, выходит, не помеха?

Как-то тихо и почти незаметно ушел на пенсию Леонид Мальцев.

Первый раз он стал министром обороны больше 20 лет назад. Затем был и Совбез, и Госпогранкомитет. И вот увольнение – «по возрасту».

А сколько ему? 67 лет... Да, спасибо за службу, действительно пора и отдохнуть.

И то, наверное, задержался. Два года назад министра обороны Юрия Жадобина отправили в отставку «по возрасту», когда ему только стукнуло 60. Но все же логично: мир стремительно меняется, люди стали другими, пришли новые технологии, нужны новые подходы, советская закалка тут уже ни к чему. С понятием «рухнул доллар» далеко не уедешь.

Вон Виктор Кислый в 40 лет уже долларовый миллиардер. А ведь начинал с нуля. Зато ориентировался в современном мире, понял новые запросы людей.

Как ни крути, чтобы в 67 оставаться при такой должности как Мальцев, нужны, пожалуй, выдающиеся по мировым меркам личные качества. Тут и молодые не все успевают, а когда тебе идет седьмой десяток...

Хотя постойте. Вице-премьеру Владимиру Семашко тоже 67. Министру экономики Владимиру Зиновскому 61. И как-то же рулят белорусским хозяйством. Впрочем, видим, как рулят – провал за провалом.

А чему удивляться, что они при должностях – их начальнику уже 62. Причем иногда кажется, что намного больше: чего только стоит объявленная «именем революции» борьба против «тунеядцев».

Странно как-то получается: Жадобин и Мальцев в свои годы уже не тянут, а Лукашенко и Семашко, выходит, в расцвете сил?