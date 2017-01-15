Берлинский политик уволен за то, что работал в Штази

Бургомистр Берлина Михаэль Мюллер уволил главу управления по жилищному строительству за то, что тот в прошлом работал в Штази - секретной полиции ГДР.

О прошлом Андрея Холма стало известно в результате расследования, проведенного прессой, сообщает ВВС.

46-летний Андрей Холм работал в Штази незадолго до падения Берлинской стены в 1989 году. Однако сейчас выяснилось, что в 2005 году в заявлении на работу Берлинском университете имени Гумбольдта он утверждал, что никогда не был штатным сотрудником Штази.

Сейчас он это признал, но по-прежнему считает, что говорил правду и в 2005 году. На это мэр Мюллер сказал, что Холм продемонстрировал, что он «не в состоянии ясно посмотреть на самого себя, и сделать из этого выводы».