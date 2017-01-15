Шикарнейший ролик про Беларусь, «сделанный белорусами для поляков»

20 фактов про нашу страну – видео для соседей, от которого в восторге сами белорусы.

Видео стремительно распространяется в сети. Только за пару суток его посмотрели более 75 тысяч человек в Facebook, а положительные отзывы со стороны представителей белорусского гражданского общества – самые лестные.

Здесь и наша история, и достопримечательности с достижениями, и знаменитые на весь мир уроженцы Беларуси (Голливуд, кстати, во всей красе!).

Как сообщает сообщество «Мая краiна Беларусь», видео «20 фактаў пра Беларусь ад палякаў [20 FAKTÓW O BIAŁORUSI] » сделали не поляки для белорусов, а белорусы для поляков. А также, что скоро этого ролик появится и на белорусском языке.

Впрочем, не стоит откладывать. Смотрим!