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15.01.2017
«Добрые, наивные, милые люди, которые верят в феномен Old New Year»

Экономист Ярослав Романчук у себя в Facebook – о том, почему это самый симптоматичный год для Беларуси и ее жителей.

«Мы застряли в промежности эпох, летоисчислений, мировоззрений, геополитических ориентаций, религий и культур.

Мы увязли в расщелине между прошлым и будущим, утопией и реальностью, хотелками и реальными возможностями, забобонами и наукой.

Мы пытаемся найти гармонию, объединив две противоположности: старое и новое, христианство и язычество, солнце и туман, кнут и пряник, лысину и шевелюру, гостеприимство и презрение, удовольствие и боль, добровольность и насилие.

Мы за свободные цены, но чтобы можно было их обуздать, в случае необходимости.

Мы за привлечение инвестиций, но так, чтобы можно было у инвестора собственность забрать, если нам не понравится.

Мы за частную собственность, но чтобы богатых можно было заставить поделиться, в случае общественной надобности.

Мы за дешёвый российский газ и нефть, но чтобы можно было продавать по мировым ценам нефтепродукты на Запад.

Мы за социализм, но чтобы зарплаты были, как при капитализме.

Мы за дешёвое, но непременно чтобы качественное.

Мы за доброго царя, но чтобы со справедливой демократией.

Мы за свободу, но чтобы можно было закрыть рот, счёт или бизнес, если против национальных интересов или общественной морали.

Мы «за» и даже «против».

Мы уверены, может быть.

Мы не уверены, где негодяй, а где герой.

Мы за компромисс между «-» и «+».

Такие мы загадочные. Для нас культура как пошлость, сердобольность, как садизм, честность, как ложь. Так и живём. Ищем инструменты, чтобы сказку сделать былью. Чтобы грабли превратить в трамплин. Добрые, наивные, милые люди, которые верят в феномен Old New Year. В любой шанс чего-то отпраздновать. Ведь в нашей жизни мы сами себе создаём так мало поводов для настоящих праздников».

 
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