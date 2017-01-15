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15.01.2017
Российское посольство в Вильнюсе забросали яйцами

Задние торгового представительства России при посольстве в Литве неизвестные забросали яйцам.

«Инцидент произошел 14 января в 9.25 в Вильнюсе, неизвестные забросали яйцами здание торгового представительства России в Литве при посольстве на улице Квечу», — уточнили в департаменте, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента: ищут людей, которые это сделали, отмечает delfi.

 
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