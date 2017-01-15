Лукашенко, находясь в каирском дворце, пригласил к себе своего «друга и коллегу»

Египетские СМИ сухо встретили президента Беларуси. В отличие от «горячего» прощания на родине: «Вернется загорелым и отдохнувшим?».

В воскресенье Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Египет.

За официальной встречей с коллегой Абдель Фаттаха аль-Сиси последовали переговоры в резиденции президента, дворце «Аль-Иттихадия», расположенном в Каире на площади Тахрир.

Как сообщает БЕЛТА, по итогам встречи Беларусь и Египет подписали 10 документов о развитии сотрудничества в различных сферах. Лукашенко сказал, что Беларусь всегда будет поддерживать Египет на международных площадках:

– Вы никогда не будете сомневаться и сожалеть о том, что имеете добрые отношения с центральноевропейским государством, имя которому Беларусь.

А также обратил внимание, что все подписанные сегодня документы нацелены на укрепление отношений между странами:

– Мы очень положительно оцениваем состоявшиеся переговоры. Я пригласил моего друга и коллегу президента Египта совершить ответный визит в Минск в любое удобное для него время. Мы с большим удовольствием будем принимать его в Минске и продемонстрируем все, на что способны в интересах вашей прекрасной и древней страны, вашего трудолюбивого народа.

Тем временем египетские СМИ достаточно сухо освещают визит высокой делегации из Беларуси. По данным на обед воскресенья, новостные агентства ограничились лишь коротким упоминанием на эту тему. При этом dailynewsegypt.com, к примеру, среди основных тем затрагивает 2-летние тюремные сроки, которые в эти дни получили местные жители, протестовавшие 11 ноября прошлого года против ухудшения экономической ситуации и роста цен в результате экономических решений, принимаемых государством.

Официальный визит Лукашенко продлится, как сообщает его пресс-служба, до 17 января: «В центре внимания будут темы развития взаимовыгодных торгово-экономических связей, производственной кооперации. Кроме того, президент Беларуси примет участие в открытии белорусско-египетского делового форума. Затем глава государства совершит официальный визит в Судан. Особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества. В столице во время визита Лукашенко пройдет белорусско-суданский деловой форум».

Напомним, белорусские власти не в первый раз называют африканский вектор одним из приоритетных направлений внешней политики страны. Визит в Судан был анонсирован еще в 2014 году. В том же году Лукашенко назвал Египет «одной из наших важнейших точек опоры на всем Африканском континенте», а год спустя заявил о готовящемся визите в Каир.

Накануне вояжа главы государства в Африку «Салідарнасць» изучила историю взаимной торговли с Египтом и Суданом. Оказалось, проанализировав данные Белстата, что если в случае с Суданом картина выглядит достаточно оптимистично, то по Египту – есть вопросы.

Скептически настроены и пользователи Байнета, обсуждающие первый день Лукашенко в Каире. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Денег вряд ли домой привезет, но зато мир посмотрит и себя покажет».

«Да и достал уже этот лед, хоккей, снега кругом...».

«Беларусь открыта для Египта, закрытых тем нет. А потом на 3-4 дня исчезнуть и вернуться загорелым и отдохнувшим».

«Судан – беднейшая и слаборазвитая страна с нарастающей социальной нестабильностью, дефицитом платежного баланса, с проблемами низкой квалификации работников всех сфер, страна с огромным внешним долгом, высокий уровнем безработицы и бедности, слабо развитой промышленностью, дефицитом электроэнергии, не более 3% территории используется под сельское хозяйство. Суданцы не имеют право покупать валюту. Хорошая страна для сотрудничества».