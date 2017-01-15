Лета в ленту: Пирс Броснан с женой расслабляются на пляже

Знаменитый актер вместе с супругой принимают океанические ванны.

Вот такими расслабленными 63-летний экс-«Бонд» и его вторая половина Кили попали в объектив папарацци.

Отметим, что у семейной четы есть дом на Гавайях. Как рассказал в одном из интервью сам Броснан, его купили в один прекрасный день как раз после того, как он снялся в своем последнем фильме о Бонде «Умри, но не сейчас»:

— Присмотрели там землю на берегу океана и малюсенький домик. Кили — садовница, развела огромный сад. Мы там живем совсем иначе. И сами словно другими становимся. Студия моя там, и жене пишется легко — она же журналист по профессии. И детям хорошо. Словом, тропический рай. И люди очень дружелюбные и милые нас окружают.