«Беларусь со скромностью уже давно не самой юной невесты потихоньку начинает выходить в свет»

Беларусь частично отменила визовый режим для граждан 80 благопристойных стран мира.

Начиная с февраля, к нам можно будет пожаловать в гости на 5 дней через Национальный аэропорт, не запариваясь с документами и лишними тратами.

Не уверен, что эта новость попадет на первые полосы мировых изданий и топовые места на ведущих сайтах, однако для Беларуси это одно из тех событий, которое мы точно будем вспоминать через каких-то 12 месяцев, подводя итоги 2017 года.

Эта новость хороша не только потому, что Беларусь со скромностью и осторожностью уже давно не самой юной невесты потихоньку начинает выходить в свет и открываться миру. Это тот самый случай, когда решение государства соответствует запросам общества. К счастью, таких решений в последнее время становится больше.

То ли экономические и политические расклады вынуждают власть идти на экспериментальные для себя нововведения. То ли беларусское общество потихоньку учится доносить до власти свои пожелания. То ли в государственных институциях появляется все больше людей, способных добиваться правильных решений. То ли все это работает в плотной спайке.

Три вещи, которые точно поразят иностранного туриста в Беларуси

Не так уж важно, какими интересами руководствуется власть, вводя безвизовый режим («Нужно бабло»), разрешая концерты еще вчера запрещенных музыкантов («Хай в России увидят, что у нас тут тоже “Воины света” умеют хором петь, да и бабло нужно»), не создавая новых политзаключенных («Не будем дразнить Европу, и бабло, кстати, лишним не будет») или уступая требованиям активистов, защищающих парк Котовка («Не стоит народ будоражить, и, кстати, бабло от Европы не помешает»). Главное, что в этих конкретных ситуациях интересы общества и власти совпадают, а значит, нам нужно этим пользоваться.

А главное – продолжать всеми доступными способами (не сомневаюсь, все эти бурления в фейсбуке тоже читают и порой даже делают из них какие-то выводы) требовать того, что мы считаем важным. Терпеливо и планомерно долбя в одну точку.

Закон о тунеядстве в ХХІ веке? Девять лет за несколько граммов марихуаны? Смертная казнь? Ребята, вы серьезно? 2017-й год на дворе, давайте уже как-то цивилизованнее это все решать.

Перемены в Беларуси происходят медленно и эволюционно. Часто эти перемены не очень заметны, порой они носят косметический характер, часто и вовсе оказываются миражом в пустыне. Система любым нововведениям поддается медленно, скрипя всеми своими ржавыми болтами и винтиками. Но поддается.

Отменять визы (или как минимум упрощать процедуру их получения) нужно было давно. После чемпионата мира по хоккею 2014 года, когда улицы Минска наполнили десятки тысяч иностранных гостей, когда вся столица на месяц превратилась в один большой оупен-эйр, казалось, что власть наконец увидела, что бояться туристов не стоит, от приоткрытых границ выигрывают все, и теперь-то уж точно отмена виз – вопрос считанных дней. Однако эти считанные дни в итоге растянулись на два с половиной года.

5-дневный «безвиз» через аэропорт – это еще не открытая настежь дверь в страну, но уже приоткрытая форточка. А форточку принято открывать для того, чтобы проветривать помещение. Эта процедура гораздо более важна для самих обитателей проветриваемого жилья, чем для их соседей. Так и с визами – это шаг не только и не столько на встречу миру, но на встречу жителям собственной страны. Страны, которой очень нужен свежий воздух.

Именно поэтому весь беларусский сегмент фейсбука ликует – кажется, вчера в моей ленте новость про отмену виз не разместил только человек без души и сердца. Чему они радуются? Что, разве это Европа отменила для нас визы?

Нет, просто эти люди рады тому, что теперь могут показать страну своим друзьям. Что больше не нужно тратить кучу сил и времени на возню с бумажками, чтобы привезти на вечеринку диджея из Литвы или писателя из Польши на презентацию книжки. В конце концов, эти люди рады тому, что на улицах их города чаще будет звучать иностранная речь – ведь это как раз то, что делает город нормальным и живым. Я, например, радуюсь именно этому.