Кушнир одержал победу на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Олимпийский чемпион победил на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в США.

Белорусский фристайлист Антон Кушнир в ночь с субботы на воскресенье набрал 120,36 баллов, опередив в упорной борьбе американца Мака Боханнона. Третьим стал россиянин Максим Буров, сообщает SPORT.TUT.BY.

Фото Дарья Сапранецкая

Максим Густик занял девятое место, Артем Башлаков - 21-е.

Как отмечает «Трибуна», благодаря победе Кушнир вернул лидерство в общем зачете Кубка мира. Густик – третий.