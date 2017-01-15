Кушнир одержал победу на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде
Олимпийский чемпион победил на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в США.
Белорусский фристайлист Антон Кушнир в ночь с субботы на воскресенье набрал 120,36 баллов, опередив в упорной борьбе американца Мака Боханнона. Третьим стал россиянин Максим Буров, сообщает SPORT.TUT.BY.
Фото Дарья Сапранецкая
Максим Густик занял девятое место, Артем Башлаков - 21-е.
Как отмечает «Трибуна», благодаря победе Кушнир вернул лидерство в общем зачете Кубка мира. Густик – третий.
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