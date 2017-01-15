«Не-Кемпински» куплен за 2 белорусских рубля

Рассказал журналистам источник, знакомый подробностями сделки Александра Лукашенко и председателя «Сбербанка» Германа Грефа.

Ранее на этой неделе стало известно, что строительство отеля-долгостроя возле цирка в Минске дофинансирует российский «Сбербанк».

Как рассказал «Комсомольской правде в Белоруссии» источник, знакомый с подробностями сделки, стопроцентную долю в «Элит Эстейт» получает компания «Сбербанк Капитал» - дочка Сбербанка России, которая занимается инвестициями в строительство. Сумма сделки символическая - 1,99 белорусского рубля. Также «Трайпл» списывает полностью предоставленные «Элит Эстейт» займы.

Строительство многофункционального комплекса между проспектом Независимости, рекой Свислочь и Белгосцирком стартовало в 2010 году. Заказчиком строительства многофункционального комплекса в Минске является компания «Элит Эстейт». Это дочернее предприятие группы компаний «Трайпл» ныне опального бизнесмена Юрия Чижа.

Предполагалось, что отелем возле цирка будет управлять международный гостиничный бренд Kempinski. Но полтора года назад он отказался от этой затеи.