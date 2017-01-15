Налог хижинам, бассейны — дворцам

Важнейшие белорусские реалии прошедшей недели — в обзоре «Салідарнасці».

Отмена недели

Беларусь установила безвизовый порядок въезда для граждан 80 государств мира. Пока речь идет о сроке не более 5 суток при уловии въезда через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск».

Почему шаг властей в верном направлении вызвал критику

И хоть это обстоятельство и вызвало основную критику как со стороны экспертов, так и рядовых граждан, — новость справедливо претендует на звание позитива недели.

Поправки недели

Изменения, внесенные Александром Лукашенко в скандальный декрет о тунеядцах, вместо успокоения белорусов дали, скорее, обратный эффект. Чего только стоит необходимость платить пошлину в случае, если ребенок ходит в детский сад, а мама не работает.

Резиденция недели

Журналисты телеканала «Белсат» сняли сюжет об очередной резиденции Лукашенко. Бассейны, теннисные корты и вертолетная площадка — это неполный список достоинств достраиваемой в Минском районе загородной резиденции главы государства. Кому кризис и тунеядство, а кому баня и бассейн.

«Вас тут не стояло» недели

Аналитики Всемирного банка опубликовали любопытные данные о состоянии экономики в Восточной Европе. Согласно этим сведениям, экономический рост будут демонстрировать экономики соседних с Беларусью стран, но не белорусская экономика. Аналитики банка полагают, что в 2017 году она упадет еще на 0,5%.

Откровение недели

Поздравляя белорусов со старым Новым годом, Александр Лукашенко констатировал, что «ушедший год не был простым, не все удалось осуществить».

При этом глава государства подчеркнул: «Впрочем, кому как не белорусам знать, что трудности закаляют».

Слабое утешение на фоне падающих зарплат и общего уровня жизни. Тем более, что на слуху наделавшее шуму высказывание российского премьера Дмитрия Медведева о том, «что денег нет, но вы держитесь».