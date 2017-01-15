Британские депутаты, смутившись цифрами, пока «завернули» ремонт Вестминстера

Финансовый комитет парламента начал изучение планов реконструкции Вестминстерского дворца на фоне опасений, что средства в ходе ремонта будут расходоваться неэффективно.

Глава комитета по финансам палаты общин Эндрю Тайри заявил, что «чрезвычайно дорогостоящий проект реставрации» не имеет достаточного обоснования. Цена ремонта может составить 4 млрд фунтов (4,89 млрд долларов), а работы займут от пяти до восьми лет.

По словам Тайри, ни в одном из существующих докладов о состоянии здания, где заседает британский парламент, нет данных, позволяющих принять «хотя бы предварительное решение» относительно ремонта.

Поэтому, отметил парламентарий, такие предложения требуют тщательного изучения и сбора дополнительных свидетельств, чем и займется комитет.

В прошлом месяце Тайри уже направил лидеру палаты общин Дэвиду Лидингтону запрос по поводу потенциальных рисков, возможных мест для переезда и расходов на проект.

Однако по некоторым оценкам памятник архитектуры настолько сильно поврежден и снаружи, и внутри, что в нынешнем состоянии ему грозит разрушение.

Ранее парламентарии предупреждали, что без ремонта дворцу грозит либо масштабное ЧП, либо его инфраструктура (например, электропроводка) просто станет непригодной для нужд парламента.

Так, объединенный комитет Вестминстерского дворца, следящий за состоянием здания, рекомендовал обеим палатам парламента безотлагательно освободить здание на шесть лет для ремонта.