Соловей и зимородок: зачем белорусским районам «птичье лицо»?

Какие птицы помогут завлечь туристов в Беларусь.

– Зимородка лично я в своей жизни встречал всего пару раз. Многие люди даже не знают, как он выглядит. Ведь эту достаточно редкую птицу сложно заметить, потому что она очень быстрая и активная, – рассказывает главный архитектор Воложинского района Дмитрий Середич.

С лета прошлого года зимородок стал птицей-символом Воложинского района. Это были первые в Беларуси выборы птицы района. В городе уже установили двухметровую скульптуру зимородка и разместили на зданиях несколько граффити с ее изображением.

Скульптура зимородка в Воложине

– По фотографиям на фоне граффити или скульптуры теперь узнают наш район, – утверждает Дмитрий Середич.

В ближайшем будущем, по его словам, появятся сувениры с изображением зимородка — ведь местные ремесленники и агроусадьбы уже почувствовали интерес к новому символу».

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