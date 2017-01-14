При каких условиях Америка признает Крым российским?
Эта и другие актуальные темы — в свежем программе «Настоящее время. Итоги c Юлией Савченко».
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