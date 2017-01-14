Лукашенко – белорусам: Денег нет, но вы все стерпите

Зацепило! Глава государства поздравил белорусов со старым Новым годом в стиле Дмитрия Медведева.

Поздравляя белорусов со старым Новым годом, Александр Лукашенко констатировал, что «ушедший год не был простым, не все удалось осуществить». При этом глава государства подчеркнул: «Впрочем, кому как не белорусам знать, что трудности закаляют». Бани, бассейны, теннисные корты: журналисты открыли новую резиденцию Лукашенко?

С первой частью высказывания главы государства трудно не согласиться. Возьмем хотя небезразличный каждому белорусу показатель роста реальной зарплаты. По итогам ноября 2016-го зарплаты белорусов варьировали от 208 до 517 долларов США, средний показатель замер на отметке в $ 370.

«Завтрашние $ 500 могут оказаться меньше, чем сегодняшние $ 350»

Учитывая обещание Лукашенко образца 2010-го довести зарплату белорусов до 1000-долларовой планки, такой итог выглядит более, чем скромно. И даже несколько цинично, учитывая всплывающие на этом фоне новости о новой резиденции, а также хит сезона с приставкой -анти — регулярные новости о кампании по изъятию средств в доход государства с так называемых тунеядцев.

Более того, такое специфическое поздравление напомнило ставшее крылатым высказывание российского премьер-министра Дмитрия Медведева в адрес жителей аннексированного Крыма: «Денег нет, но вы держитесь!». Которое, с учетом менталитета белорусов, можно интерпретировать до «Денег нет, но вы все стерпите».