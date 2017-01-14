В Минобразования рассказали подробности о приеме в 1-й класс

Ведомство разъяснило, кого и как будут брать в школу с 5 лет по новым правилам.

В настоящее время действуют нормы, согласно которым в первый класс принимаются дети, достигшие до 30 сентября 6-летнего возраста, или с более позднего возраста, говорится в официальном комментарии Министерства образования.

Прием в школу ребенка, которому исполняется 6 лет чуть позже, например, 1 октября, сегодня не предусмотрен Кодексом. Чтобы решить вопрос о зачислении в школу ребенка, психологически и физически готового к школе, но не достигшего возраста 6 лет, родителям нужно обращаться в Министерство образования.

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В новой редакции Кодекса предусмотрена возможность приема в первый класс детей и в более раннем возрасте по решению учредителя учреждения образования. Это означает, что родители смогут получить такое разрешение по месту проживания без лишней волокиты и заявлений в вышестоящие инстанции, подчеркнули в министерстве.