86% россиян заявили, что их страну в мире боятся. Большинство считают, что это хорошо

Таковы итоги опроса, проведенного среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ.

Большинство россиян назвали РФ свободной, передовой и богатой страной, которую в мире боятся. Последнего мнения придерживаются 86% опрошенных фондом «Общественное мнение». При этом большинство опрошенных считают: то, что Россию боятся — это хорошо. Личную заслугу президента в этом видят лишь 7%, вдвое больше тех, кто связывает это с ростом военной мощи.

Опрос ФОМ показал: большинство россиян считают, что живут в свободной (70%), развитой, передовой стране (65%), обратного мнения придерживаются 22% и 25% соответственно.

Уверенности в том, что Россия — богатая страна, у респондентов чуть меньше, отмечает «Интерфакс». Лишь 58% готовы назвать Россию богатой. 33% считают, что живут в бедной стране.

По мнению респондентов, Россию в мире считают богатой (70%), развитой, передовой (60%), свободной (56%) страной. Три четверти опрошенных (73%) уверены, что Россию в мире уважают.

При этом половина опрошенных уверена, что отношение к России в мире в целом необъективное. 48% считают, что в мире Россию воспринимают плохо, 42% — что хорошо.

Респонденты также полагают, что влияние России в мире в последние годы скорее растёт (67%), чем снижается (19%). Рост этого влияния они связывают с ростом военной мощи страны (14%), проведением правильной, независимой внешней политики (11%) и называют это заслугой президента РФ (7%).

Опрос ФОМ проводился 24-25 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ.

Цифра в 86% поддержки российской власти стала легендарной после опроса «Левада-центра». В такую величину оценили рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина осенью 2015 года. Позже социологи объясняли, что СМИ взяли и растиражировали наиболее эффектную цифру из их исследования.