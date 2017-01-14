Шокирующее видео: В Таиланде во время авиашоу ко Дню детей разбился истребитель
Пилот потерял контроль над машиной во время выполнения фигуры высшего пилотажа.
В Таиланде во время авиашоу ко Дню детей разбился военный истребитель: самолет взорвался, упав на взлетно-посадочную полосу, пилот погиб. Зрителей эвакуировали, аэропорт в городе Хатъяй закрыт, сообщает newsru.com.
За секунду до катастрофы. Скриншот любительского видео
Инцидент произошел утром в субботу. Разбился истребитель JAS 39 Gripen королевских ВВС Таиланда. Пилот потерял контроль над машиной во время выполнения фигуры высшего пилотажа, передает Bangkok Post.
Фото Global Look Press
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