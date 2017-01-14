Дмитрий Заплешников несколько месяцев назад выпустил книгу «Моя психушка: Made in Belarus». В ней молодой человек откровенно рассказал о системе психиатрической помощи, с которой столкнулся на собственном опыте.

– Книга не о психушке, а о судьбах людей, политике, экономике и восприятии жизни. Новинки – это просто место действия. Все построено на алкоголе и политике. Любой вывод, что нужно что-то делать, может в нашей стране быть воспринят как попытка экстремизма, так что суть – между строк. Это как в старом анекдоте, где белоруса вешают, он подергается, но выживает со словами: «Сначала было цяжка, а потом прывык».

Как все любят говорить: недовольство растет. Смешно! Оно постоянно падает! Все уже настолько смирились, что никто ничего делать не будет по крайней мере ближайшие лет 20.

Практически каждая сфера деятельности белоруса – это психушка. Аналогии можно приводить бесконечно. Если на улице ты закрываешь на что-то глаза, проходишь мимо, то в психушке такого выхода нет, поэтому восприятие проблем обостряется.

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