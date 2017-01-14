Бани, бассейны, теннисные корты: журналисты открыли новую резиденцию Лукашенко?

Главную тайну этих мест берегут настолько тщательно, что жители Шершунов говорят о ней только шепотом.

Поселок Шершуны Минского района до сегодняшнего дня мелькал в новостных лентах только по двум причинам: в 2009-м в близкой военной части солдаты заигрались в дедовщину и убили своего 21-летнего сослуживца, а в 2012-ом местные нашли незаконное кладбище скота, полное туш дохлых свиней. Но главную тайну этих мест берегут настолько тщательно, что жители Шершунов говорят о ней только шепотом.

Связано ли место Пральня над затокой реки Удры с Лукашенко?

Анонимные источники «Белсата» и жители Шершунов утверждают, что да. Согласно этой информации, здесь уже несколько лет достраивают шикарный комплекс для главы Беларуси, который он постоянно посещает. Те, кто знает о строении, рассказывают, что там есть бассейн, бани, теннисные корты, корпус для прислуги, вертолетная площадка…

Законно подъехать к этому месту невозможно

Знак на дороге запрещает въезд. Тем не менее по короткому шоссе, которое непрерывно очищает спецтехника, курсируют десятки автомобилей. Среди них мы встретили службу чистки бассейнов и джакузи.

Единственный выход – бросить транспорт и пойти пешком. Перед въездными воротами, – милиция, которую местные советуют нам обходить. Территорию ограждает забор с плотно расставленным видеонаблюдением. Видно, что спутниковые снимки значительно устарели. Территория выглядит, скорее, как санаторий, а не как строительная площадка. Здесь же и место для посадки вертолетов.

«Раз здесь праздновали что-то, то такой фейерверк делали, шары запускали, я такого в Минске не видел, я вам честно скажу», – свидетельствует местный житель.

Всем руководит Управление делами президента

Земля под комплексом принадлежит государственному лесохозяйственному учреждению «Красносельское», которое, в свою очередь, подчиняется Управлению делами президента. По слухам, много лет назад здесь строили отель украинские инвесторы, позже, как говорят, вкладывал деньги российский олигарх Борис Березовский. Под новый комплекс старые застройки были разрушены. Зачем? Ответ следует искать у предполагаемого заказчика.

В 2015-ом году «Наша Нива» подсчитала, что у белорусского главы 16 усадеб по всей стране.

Зачем в сложное экономический время строить семнадцатую?

А может, глава Беларуси ищет конфиденциальности и безопасности? Вокруг только лес, а за три с половиной километра – расчет противовоздушной обороны с комплексами С-300. Да и место красивое – новый оранжевый забор вдоль всех Шершунов, чистые от снега дороги.

Усе рэзідэнцыі прэзідэнта Беларусі

«Он знает, что он царь и ему за это ничего не будет. Нам говорит пояса затягивать, а сам себе может и 17 и 25 и 38-мую строить», – говорит журналистка Светлана Калинкина.

Светлана Калинкина вспоминает, что после визита в шикарную резиденцию бывшего украинского президента Януковича, с золотыми унитазами, фазанами и частным зоопарком, Александр Лукашенко был, пожалуй, единственным, кого она сильно не впечатлила.

Кипрский оффшор выкупил ранее неизвестную резиденцию под Радошковичами

Усадьба занимает около 11 гектаров на берегу реки Удры. Собственником является Республика Беларусь, однако участок на 100 лет взят в аренду иностранным строительным унитарным предприятием «СертусАвиа», сообщает «Наша Ніва».

Это российская компания, единственное упоминание о ней было в 2012 году. Тогда «СертусАвиа» строило ангар в аэропорту «Минск-2». Далее следы запутываются еще сильнее, отмечает издание.

Здания на территории таинственной резиденции принадлежат кипрской оффшорной компании. «Блатберг Холдингс Лимитед» из Никосии выкупила ее в 2012 году. Причем продавцами были вместе «СертусАвия» и «Дипсервис».

«Дипсервис» — организация, в обязанности которой входит обеспечение деятельности высших должностных лиц, в том числе президента. Большинство резиденций Александра Лукашенко принадлежит именно «Дипсервис».

И вот эта организация продала здания кипрскому оффшору. Деньги засветились серьезные — одна только деревянная баня площадью менее 50 м2 стоила $ 1,04 миллиона!

Причем если собственник изменился, то хозяйственное ведение осталось за россиянами из «СертусАвиа». Это первый случай в истории Беларуси, когда одна из резиденций переходит из-под контроля «Дипсервис» в собственность неизвестных офшорных компаний.