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В мире
14.01.2017
ВВС
Трамп пообещал не отменять санкции против России в ближайшее время

В то же время избранный президент США не исключил и отмены санкций при определенных условиях.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сохранит санкции в отношении России «по крайней мере, на какое-то время». Об этом политик сказал в интервью американскому изданию Wall Street Journal.

В то же время избранный президент не исключил и отмены санкций при определенных условиях. Он заявил, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США.

«Если нам удается поладить, и если Россия нам действительно помогает, если кто-то делает действительно отличные вещи, то зачем кому бы то ни было сохранять санкции», — приводит издание слова Трампа.

В день публикации интервью Трампа уходящий президент США Барак Обама продлил на год санкции против России из-за ситуации на Украине. Россия считает санкции, введенные Вашингтоном, безосновательными.

Что известно о роскошных резиденциях российских дипломатов в США

В декабре 2016 года Вашингтон объявил о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско и введении новых санкций из-за скандала вокруг хакерских атак в ходе выборов президента США.

Власти США полагают, что за взломами могут стоять российские власти, хотя сами они это категорически отрицают. При этом отвечать на высылку своих дипломатов Россия не стала.

 
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