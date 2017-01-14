Что перепутал Лукашенко, внося поправки в декрет о тунеядцах

«Те, кто деток растит до 7 лет, — чего переживать? Ты никакой не тунеядец, расти своих детей». С момента произнесения Александром Лукашенко этих слов не прошло и двух лет.

И вот у нас перед глазами изменения в подписанный президентом Декрет «О предупреждении социального иждивенчества», провозглашающий тунеядками неработающих матерей, чьи дети после трех лет посещают детский сад. То есть, по сути, мамам разрешили сидеть дома лишь три года.

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Ждали ли они этого? Точно нет. Тем более что буквально в августе белорусам было рассказано о том, что готовятся поправки в декрет по увеличению возраста детей, дающий право матери не работать.

— Была поставлена задача посмотреть, кто еще может быть освобожден от уплаты сбора на финансирование госрасходов. Поэтому в проект декрета включена норма, которая предусматривает засчитывать участие в финансировании госрасходов для одного из родителей периоды воспитания в семье детей в возрасте до 10 лет, — заявляла заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

Но то ли глава государства что-то недослышал, то ли что-то перепутал, однако на выходе вышло прямо противоположное. Вместо того, чтобы прибавить к уже имеющимся семи еще три года, Лукашенко до трех лет этот срок сократил. Вот такая невнимательность!

Даже интересно, были ли готовы «родительские» правки в декрет о тунеядцах, когда Александр Лукашенко на всю страну зачитывал свою новогоднюю речь? Или он опять что-то перепутал, когда призвал женщин рожать и верить в помощь государства?

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Судя по тому, как целый год чиновники «стимулировали» в нас желание размножаться, убирая из трудового стажа отпуск по уходу за ребенком, пересчитывая по новому принципу детские пособия, теперь вот поправки в декрет — тема материнства и детства у нас в приоритете.

— Я не говорю, что он (декрет — авт.) идеален, — отмечал Лукашенко в 2015 году. — Вы видите, я даже не защищаю его. Мы смотрим, нормальный он или нет. Ошиблись — поправим, но надо дать возможность, чтобы этот документ поработал. А затем доработаем. Где ошиблись, мы извинимся и поправим.

Как видите, извинились и поправили.